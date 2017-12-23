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Политика
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Россия
ЕР давно и твердо решила, что поддержит Путина на выборах — Медведев
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    ЕР давно и твердо решила, что поддержит Путина на выборах — Медведев

    14:47  23 Декабря 2017  /обновлено: 14:47  23 Декабря 2017
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    ЕР давно и твердо решила, что поддержит Путина на выборах — Медведев

    Москва, 23 декабря. Партия «Единая Россия» давно и твердо решила, что на выборах президента России в 2018 году поддержит кандидатуру Владимира Путина, сообщил в субботу на съезде партии ее председатель и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

    Медведев подчеркнул, что в течение всех 16 лет существования «Единой России» Путин являлся для нее бесспорным лидером.

    «В этом году партии исполнилось 16 лет. И все эти годы у нее был один бесспорный лидер. Лидер, который объединяет людей, живущих в нашей стране, объединяет Россию. Тот, кому доверяет и кого поддерживает абсолютное большинство граждан нашей страны – Владимир Владимирович Путин», — приводит слова Медведева РИА Новости.

    ЕР давно и твердо решила, что поддержит Путина на выборах — Медведев

    Медведев отметил, что «Единая Россия» была бы рада выдвинуть от себя на выборах Путина, но президент принял решение о самовыдвижении и партия приветствует этот выбор.

    «Как ответственная политическая сила мы понимаем, что в текущей ситуации Владимиру Владимировичу правильно опираться на самые широкие слои граждан вне партийного контекста. И мы приветствуем решение Владимира Владимировича о самовыдвижении», — подчеркнул он.

    Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Эту дату на прошлой неделе утвердил Совет Федерации. Действующий президент России Владимир Путин объявил, что примет участие в выборах в качестве кандидата, 6 декабря в Нижнем Новгороде. По данным Фонда «Общественное мнение», почти 70% россиян готовы проголосовать за него уже сейчас.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #единая россия #медведев #выборы-2018
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