Москва, 23 декабря. Россия готова работать со всеми странами на принципах доверия, заявил президент Владимир Путин на съезде ЕР в Москве.

Глава государства РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова работать с другими странами мира на принципах доверия. Однако российская сторона не будет ущемлять национальные интересы. Такое мнение он высказал в ходе партийного съезда ЕР.

«Мы продолжим открытую и честную внешнюю политику, вместе с партнерами будем укреплять Евразийский экономический союз, продвигать нашу инициативу по формированию нового широкого интеграционного контура — большого евразийского партнерства», — прокомментировал Путин.

Россия готова сотрудничать с западными и восточными странами на принципах доверия и равноправия, но никогда не пожертвует интересами своего народа, резюмировал он.