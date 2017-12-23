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Путин: Россия готова работать со всеми странами на принципах доверия
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    Путин: Россия готова работать со всеми странами на принципах доверия

    14:34  23 Декабря 2017  /обновлено: 15:22  23 Декабря 2017
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    Путин: Россия готова работать со всеми странами на принципах доверия

    Москва, 23 декабря. Россия готова работать со всеми странами на принципах доверия, заявил президент Владимир Путин на съезде ЕР в Москве. 

    Глава государства РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова работать с другими странами мира на принципах доверия. Однако российская сторона не будет ущемлять национальные интересы. Такое мнение он высказал в ходе партийного съезда ЕР. 

    «Мы продолжим открытую и честную внешнюю политику, вместе с партнерами будем укреплять Евразийский экономический союз, продвигать нашу инициативу по формированию нового широкого интеграционного контура — большого евразийского партнерства», — прокомментировал Путин. 

    Россия готова сотрудничать с западными и восточными странами на принципах доверия и равноправия, но никогда не пожертвует интересами своего народа, резюмировал он. 

    Путин: Россия готова работать со всеми странами на принципах доверия

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия
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