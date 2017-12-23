Путин выступил против двусмысленных норм, позволяющих совершать «наезды на бизнес»

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ликвидации бессмысленных законодательных норм, которые позволяют правоохранительным органам совершать «наезды на бизнес» и «собирать с них дань». Об этом он заявил, выступая на съезде партии «Единая Россия».

По словам главы государства, развитие бизнеса является главным залогом успешного развития страны, поэтому необходимо снимать искусственные ограничения, мешающие предпринимателям.