Европа надавила на Киев: как РФ отреагирует на переговоры Порошенко и Меркель по СЦКК

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Совместного центра по контролю и координации, во время телефонных переговоров. По мнению эксперта, «Европа надавила на Киев», повлияв на мнение Порошенко.

Ранее СЦКК покинули российские офицеры, поскольку украинская сторона создала условия, в которых осуществление реального мониторинга фактически оказалось невозможным.

В ходе переговоров стороны Порошенко и Меркель к выводу, что российские военные должны вернуться в состав СЦКК, посредником в решении этого вопроса станет Франция. Любопытно, что Порошенко приветствовал возвращение российских наблюдателей в Донбасс.

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, говоря о том, не воспримут ли США возможное возвращение офицеров РФ в СЦКК как проявление слабости, обратил внимание на то, что страны Европы не всегда ориентируются на своих американских партнеров.

«Сам факт того, что этот процесс повернулся таким образом, показывает, что у Европы есть свое видение ситуации в Донбассе и на линии соприкосновения. И Европа демонстрирует новый суверенитет, не сверяясь с позицией Соединенных Штатов. Конечно, то безобразие, которое украинская сторона учинила с офицерами СЦКК, несмотря на вышедший на украинском ТВ репортаж, в котором наших военных чуть ли не борщом кормят, фактически сделала СЦКК полностью нефункциональным», — подчеркнул Асафов.

Тем не менее, продолжает эксперт, Порошенко не удалось превратить СЦКК в центр по манипуляциям с информацией об обстрелах, чтобы свалить всю вину на ДНР и ЛНР, и желательно Россию.

Также Александр Асафов отметил, что Европе удалось надавить на Киев.

«Совершенно очевидно, что Меркель и лидер Франции Макрон оказали внешнеполитическое давление на Порошенко, о необходимости которого неоднократно говорили российские политические и государственные деятели, включая президента. И мы видим, что это давление оказалось очень эффективным», — продолжает эксперт.

Политический аналитик напомнил о недавнем предложении Петра Порошенко включить в состав СЦКК наблюдателей из Германии и Франции, однако сразу после разговора с Меркель он полностью сменил риторику.

«В течение суток Порошенко поменял свою позицию на 180 градусов. Уже сейчас идет обсуждение возвращения российских офицеров. Как на это должна отреагировать Россия? Офицеров нужно вернуть», — считает аналитик.

Асафов указал, что России на международном уровне, минуя Порошенко, необходимо обговорить полномочия офицеров РФ в Донбассе, правила нахождения на территории «так называемого государства Украина», поскольку до сих пор не существовало никаких нормативно-правовых актов, регулирующих нахождение российских войск в СЦКК.

«Кроме того, с 1 января вступают в силу изменения украинского законодательства, обязывающие российских офицеров сдавать биометрические данные и регистрироваться на определенных ресурсах. Сдача биометрических данных нашими военными исключена, этот вопрос нужно решить. Также нужно решить вопрос с юридическим оформлением наших сил в СЦКК».

Асафов также отметил, что необходим четкий регламент работы СЦКК, чтобы исключить провокации со стороны ВСУ в будущем.

«Подводя итог, нашим офицерам нужно выдать мандат на присутствие в Донбассе. Раз уж Франция и Германия взялись быть посредниками, то тогда офицеров нужно заводить обратно», — уверен собеседник.

Кроме того, Асафов предложил увеличить пунктов СЦКК для получения объективной информации об обстрелах народных республик.