Москва, 23 декабря. Президент РФ Владимир Путин в ходе съезда в Москве партии «Единая Россия» заявил, что надо обеспечить устойчивый прогресс России в «мире завтрашнего дня».

Владимир Путин призвал обеспечить устойчивый прогресс России в будущем, на первый план должны выходить новые отрасли экономики.

«Нам нужно развивать принципиально новые отрасли, чрезвычайно важные, без этого вообще нет никакого будущего. Отрасли, связанные с внедрением передовых цифровых и промышленных технологий, биоинженерии, роботизации», — сказал президент.

По мнению Путина, эти направления определяют цивилизацию на данном этапе и именно они способны обеспечить прогресс и развитие России в «мире завтрашнего дня». Отметим, что на съезде ЕР в российской столице также выступил глава правительства Дмитрий Медведев.