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Путин призвал обеспечить устойчивый прогресс России в будущем
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    Путин призвал обеспечить устойчивый прогресс России в будущем

    14:30  23 Декабря 2017  /обновлено: 16:11  23 Декабря 2017
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    Путин призвал обеспечить устойчивый прогресс России в будущем

    Москва, 23 декабря. Президент РФ Владимир Путин в ходе съезда в Москве партии «Единая Россия» заявил, что надо обеспечить устойчивый прогресс России в «мире завтрашнего дня». 

    Владимир Путин призвал обеспечить устойчивый прогресс России в будущем, на первый план должны выходить новые отрасли экономики. 

    «Нам нужно развивать принципиально новые отрасли, чрезвычайно важные, без этого вообще нет никакого будущего. Отрасли, связанные с внедрением передовых цифровых и промышленных технологий, биоинженерии, роботизации», — сказал президент. 

    По мнению Путина, эти направления определяют цивилизацию на данном этапе и именно они способны обеспечить прогресс и развитие России в «мире завтрашнего дня». Отметим, что на съезде ЕР в российской столице также выступил глава правительства Дмитрий Медведев.

    Путин призвал обеспечить устойчивый прогресс России в будущем

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия
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