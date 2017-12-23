Путин поблагодарил «Единую Россию» за то, что она является мощной объединяющей силой

Москва, 23 декабря. Глава российского государства Владимир Путин поблагодарил «Единую Россию» за то, что она является мощной политической объединяющей силой. Об этом он заявил на съезде «Единой России».

Российский президент напомнил, что со многими присутствующими на съезде создавалась партия «Единая Россия».

«Мы это делали на сложном, крайне ответственном этапе жизни нашего государства, когда стране для ее уверенного развития, укрепления государственности, решения масштабных задач необходима мощная объединяющая политическая сила», — отметил Путин.

Президент РФ поблагодарил «Единую Россию» за то, что она является этой силой и выполняет перечисленные задачи.

Владимир Путин. Биография