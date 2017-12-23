Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Россия
Российская экономика должна превысить уровень мировой — Путин
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российская экономика должна превысить уровень мировой — Путин

    14:28  23 Декабря 2017  /обновлено: 16:00  23 Декабря 2017
    100

     

    Российская экономика должна превысить уровень мировой — Путин

    Москва, 23 декабря. Экономика России пока не может выйти на уровень мировой экономики и превысить его, однако в будущем такая задача будет поставлена. Об этом в субботу заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия».

    «Экономические кризисы, как я уже говорил, внешние ограничения не позволили нам выйти на задачу роста экономики выше мировой. Но мы обязательно должны это сделать. И мы сделаем это», — отметил он.

    По словам главы государства, Россия должна не просто войти в топ-5 ведущих экономик мира, но и приблизиться к передовым странам по уровню ВВП на душу населения.

     

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #рынок #компании
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть