Российская экономика должна превысить уровень мировой — Путин

Москва, 23 декабря. Экономика России пока не может выйти на уровень мировой экономики и превысить его, однако в будущем такая задача будет поставлена. Об этом в субботу заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия».

«Экономические кризисы, как я уже говорил, внешние ограничения не позволили нам выйти на задачу роста экономики выше мировой. Но мы обязательно должны это сделать. И мы сделаем это», — отметил он.

По словам главы государства, Россия должна не просто войти в топ-5 ведущих экономик мира, но и приблизиться к передовым странам по уровню ВВП на душу населения.