Путин: Национальное согласие является залогом реализации поставленных задач

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» заявил, что национальное согласие является залогом реализации поставленных задач.

Национальное согласие является залогом реализации поставленных задач, сказал Владимир Путин.

«Мы должны и дальше открывать широкие возможности для успеха и самореализации каждого человека», — отметил президент.

Владимир Путин уверен, что для достойного будущего России необходимо обеспечить перемены и приумножить достижения. Напомним, что в российской столице второй день проходит съезд ЕР, на котором присутствует глава государства и премьер Дмитрий Медведев.