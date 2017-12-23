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Путин: Национальное согласие является залогом реализации поставленных задач
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    Путин: Национальное согласие является залогом реализации поставленных задач

    14:26  23 Декабря 2017  /обновлено: 15:38  23 Декабря 2017
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    Путин: Национальное согласие является залогом реализации поставленных задач

    Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» заявил, что национальное согласие является залогом реализации поставленных задач. 

    Национальное согласие является залогом реализации поставленных задач, сказал Владимир Путин.

    «Мы должны и дальше открывать широкие возможности для успеха и самореализации каждого человека», — отметил президент.

    Владимир Путин уверен, что для достойного будущего России необходимо обеспечить перемены и приумножить достижения. Напомним, что в российской столице второй день проходит съезд ЕР, на котором присутствует глава государства и премьер Дмитрий Медведев. 

    Путин: Национальное согласие является залогом реализации поставленных задач

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия
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