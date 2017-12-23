Россия будет идти от победы к победе, это движение не остановить — Путин 

Москва, 23 декабря. Россия будет идти вперед — от победы к победе, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, в мире нет силы, которая могла бы остановить развитие страны.

«Наша совместная работа за настоящее и будущее России — это самая надежная гарантия ее достойного развития. Мы вместе, мы идем вперед. И, конечно, нет никакой силы, способной остановить движение России вперед, мы будем идти от победы к победе», — подчеркнул глава государства, выступая на съезде партии «Единая Россия».

По словам российского лидера, население страны — это миллионы разных людей, благодаря которым продолжается тысячелетняя история России.