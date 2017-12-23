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Россия
Россия будет идти от победы к победе, это движение не остановить — Путин 
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    Россия будет идти от победы к победе, это движение не остановить — Путин 

    14:25  23 Декабря 2017  /обновлено: 15:11  23 Декабря 2017
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    Россия будет идти от победы к победе, это движение не остановить — Путин 

    Москва, 23 декабря. Россия будет идти вперед — от победы к победе, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, в мире нет силы, которая могла бы остановить развитие страны.

    «Наша совместная работа за настоящее и будущее России — это самая надежная гарантия ее достойного развития. Мы вместе, мы идем вперед. И, конечно, нет никакой силы, способной остановить движение России вперед, мы будем идти от победы к победе», — подчеркнул глава государства, выступая на съезде партии «Единая Россия».

    По словам российского лидера, население страны — это миллионы разных людей, благодаря которым продолжается тысячелетняя история России.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #развитие
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