Собчак представила свою предвыборную кампанию

Москва, 23 декабря. Известная телеведущая и вероятный кандидат в президенты Ксения Собчак опубликовала информацию о своей предвыборной кампании. Она отметила, что программа ориентирована в первую очередь на россиян, которые устали жить в нищете.

Во время встречи с избирателями в Нижнем Новгороде Собчак пообещала, что приложит все усилия, чтобы одержать победу в гонке за президентское кресло. Ожидается, что 23 декабря Собчак будет официально выдвинута в качестве кандидата.