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Собчак представила свою предвыборную кампанию
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    Собчак представила свою предвыборную кампанию

    14:20  23 Декабря 2017  /обновлено: 14:20  23 Декабря 2017
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    Собчак представила свою предвыборную кампанию

    Москва, 23 декабря.  Известная телеведущая и вероятный кандидат в президенты Ксения Собчак опубликовала информацию о своей предвыборной кампании. Она отметила, что программа ориентирована в первую очередь на россиян, которые устали жить в нищете.

    Во время встречи с избирателями в Нижнем Новгороде Собчак пообещала, что приложит все усилия, чтобы одержать победу в гонке за президентское кресло. Ожидается, что 23 декабря Собчак будет официально выдвинута в качестве кандидата.

    Автор: Алексей Громов
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    #собчак #программа #выборы-2018
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