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Путин: России нужен новый рынок труда
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    Путин: России нужен новый рынок труда

    14:21  23 Декабря 2017  /обновлено: 15:12  23 Декабря 2017
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    Путин: России нужен новый рынок труда

    Москва, 23 декабря. В России необходимо создать новый рынок труда и гибкую систему профессионального образования, заявил в субботу на съезде партии «Единая Россия» президент РФ Владимир Путин.

    «Нужно создать новый рынок труда, современную систему профессионального образования», — сообщил Путин.

    Предвыборный съезд «Единой России» стартовал в пятницу. В первый день на нем обсудили реализацию партийной предвыборной программы. В субботу проходит пленарное заседание.

    Ранее на этой неделе на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам президент РФ Владимир Путин призвал разработать специальную программу профессионального развития для российских архитекторов.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #единая россия #рынок труда
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