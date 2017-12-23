Путин: России нужен новый рынок труда

Москва, 23 декабря. В России необходимо создать новый рынок труда и гибкую систему профессионального образования, заявил в субботу на съезде партии «Единая Россия» президент РФ Владимир Путин.

«Нужно создать новый рынок труда, современную систему профессионального образования», — сообщил Путин.

Предвыборный съезд «Единой России» стартовал в пятницу. В первый день на нем обсудили реализацию партийной предвыборной программы. В субботу проходит пленарное заседание.

Ранее на этой неделе на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам президент РФ Владимир Путин призвал разработать специальную программу профессионального развития для российских архитекторов.