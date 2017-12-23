Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Экономика
Путин: Уровень роста экономики России должен превысить мировой
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин: Уровень роста экономики России должен превысить мировой

    14:22  23 Декабря 2017  /обновлено: 15:50  23 Декабря 2017
    134

    Путин: Уровень роста экономики России должен превысить мировой

    Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что уровень роста российской экономики должен превысить мировой. Глава государства подчеркнул, что власти добьются этого показателя.

    Российские власти ориентированы на то, чтобы повысить уровень экономики, заявил Владимир Путин. Уровень роста должен превысить общемировой. 

    «Экономические кризисы, как я уже говорил, внешние ограничения не позволили нам выйти на задачу роста экономики выше мировой. Но мы обязательно должны это сделать. И мы сделаем это», — сказал президент.

    По словам Путина, Россия должна закрепиться в пятерке крупнейших мировых экономик и приблизиться к ведущим странам по уровню ВВП на душу населения. Такое заявление сделал президент в ходе пленарного заседания партии ЕР в Москве. Напомним, что съезд единороссов стартовал накануне, в нем также принимает участие глава правительства Дмитрий Медведев.

    Путин: Уровень роста экономики России должен превысить мировой

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #владимир путин #россия
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть