Путин: Уровень роста экономики России должен превысить мировой

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что уровень роста российской экономики должен превысить мировой. Глава государства подчеркнул, что власти добьются этого показателя.

Российские власти ориентированы на то, чтобы повысить уровень экономики, заявил Владимир Путин. Уровень роста должен превысить общемировой.

«Экономические кризисы, как я уже говорил, внешние ограничения не позволили нам выйти на задачу роста экономики выше мировой. Но мы обязательно должны это сделать. И мы сделаем это», — сказал президент.

По словам Путина, Россия должна закрепиться в пятерке крупнейших мировых экономик и приблизиться к ведущим странам по уровню ВВП на душу населения. Такое заявление сделал президент в ходе пленарного заседания партии ЕР в Москве. Напомним, что съезд единороссов стартовал накануне, в нем также принимает участие глава правительства Дмитрий Медведев.