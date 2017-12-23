Путин: Опираясь на рост экономики, надо таргетировать бедность

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Москве заявил, что, опираясь на рост экономики, необходимо таргетировать бедность, как это было с инфляцией.

Владимир Путин прокомментировал вопрос о борьбе с бедностью в России.

«Сейчас Россия вышла из рецессии, мы вышли на этап устойчивого роста экономики, и, опираясь на рост экономики, рост производительности труда, мы должны таргетировать и бедность. Делать это так, как таргетировали инфляцию», — сказал президент.

Напомним, что в российской столице проходит двухдневный съезд ЕР, в ходе которого рассматривается предвыборная программа. В мероприятии принимают участие президент и премьер-министр РФ.