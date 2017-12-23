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Путин: Опираясь на рост экономики, надо таргетировать бедность
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    Путин: Опираясь на рост экономики, надо таргетировать бедность

    14:17  23 Декабря 2017  /обновлено: 15:15  23 Декабря 2017
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    Путин: Опираясь на рост экономики, надо таргетировать бедность

    Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Москве заявил, что, опираясь на рост экономики, необходимо таргетировать бедность, как это было с инфляцией.

    Владимир Путин прокомментировал вопрос о борьбе с бедностью в России.

    «Сейчас Россия вышла из рецессии, мы вышли на этап устойчивого роста экономики, и, опираясь на рост экономики, рост производительности труда, мы должны таргетировать и бедность. Делать это так, как таргетировали инфляцию», — сказал президент.

    Напомним, что в российской столице проходит двухдневный съезд ЕР, в ходе которого рассматривается предвыборная программа. В мероприятии принимают участие президент и премьер-министр РФ. 

    Путин: Опираясь на рост экономики, надо таргетировать бедность

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия
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