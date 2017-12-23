Путин рассказал, как избежать распада РФ

Москва, 23 декабря. Устойчивость это не застывшая конструкция и в любой момент может рассыпаться, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде «Единой России». Чтобы избежать распада государства, необходимо развивать политическую систему, добавил он.

«Устойчивость — это, конечно же, не косность, не закостенелость, застывшая, забронзовевшая, отстающая от требований времени конструкция», — сказал глава государства.

Глава государства отметил, что устойчивость может разрушиться в любой момент и поставить Россию под угрозу распада. Поэтому необходимо помнить уроки истории и развивать политическую систему, делать ее более гибкой, способной адаптироваться и отвечать на запросы общества.