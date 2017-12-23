Путин заявил о необходимости расширения механизмов прямой демократии

Москва, 23 декабря. Глава государства РФ Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» заявил, что в России нужно и дальше расширять механизмы прямой демократии.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал вопрос демократии в стране, отметив необходимость расширения ее механизмов.

«Убежден, что нам нужно и дальше расширять механизмы прямой демократии, раскрывать огромный потенциал гражданской активности, который заложен в нашей Конституции, поощрять конкуренцию, соревнование идей, подходов к решению задач развития», — сказа глава государства.

Напомним, что предвыборный съезд партии начался 22 декабря, мероприятие продлится два дня. В первый день члены партии обсуждали предвыборную программу, сегодня проходит пленарное заседание, в ходе которого выступил Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.