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Путин заявил о необходимости расширения механизмов прямой демократии
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    Путин заявил о необходимости расширения механизмов прямой демократии

    14:14  23 Декабря 2017  /обновлено: 14:56  23 Декабря 2017
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    Путин заявил о необходимости расширения механизмов прямой демократии

    Москва, 23 декабря. Глава государства РФ Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» заявил, что в России нужно и дальше расширять механизмы прямой демократии.

    Президент РФ Владимир Путин прокомментировал вопрос демократии в стране, отметив необходимость расширения ее механизмов. 

    «Убежден, что нам нужно и дальше расширять механизмы прямой демократии, раскрывать огромный потенциал гражданской активности, который заложен в нашей Конституции, поощрять конкуренцию, соревнование идей, подходов к решению задач развития», — сказа глава государства.

    Напомним, что предвыборный съезд партии начался 22 декабря, мероприятие продлится два дня. В первый день члены партии обсуждали предвыборную программу, сегодня проходит пленарное заседание, в ходе которого выступил Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

    Путин заявил о необходимости расширения механизмов прямой демократии

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #ер
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