Путин рассказал, что является залогом реализации поставленных задач

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин назвал залогом реализации поставленных задач национальное согласие. Об этом он сообщил в ходе выступления на съезде партии «Единая Россия» в субботу.

По словам главы государства, только в условиях общенационального согласия возможно добиться реализации намеченных планов.

«Ориентиром для нас должны служить права и свободы граждан, долгосрочные интересы России и прочность нашей государственности», — подчеркнул президент.

Напомним, в субботу, 23 декабря, в Москве проходит съезд партии «Единая Россия».