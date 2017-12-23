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Политика
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Россия
Путин рассказал, что является залогом реализации поставленных задач
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    Путин рассказал, что является залогом реализации поставленных задач

    14:12  23 Декабря 2017  /обновлено: 14:30  23 Декабря 2017
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    Путин рассказал, что является залогом реализации поставленных задач

    Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин назвал залогом реализации поставленных задач национальное согласие. Об этом он сообщил в ходе выступления на съезде партии «Единая Россия» в субботу.

    По словам главы государства, только в условиях общенационального согласия возможно добиться реализации намеченных планов.

    «Ориентиром для нас должны служить права и свободы граждан, долгосрочные интересы России и прочность нашей государственности», — подчеркнул президент.

    Напомним, в субботу, 23 декабря, в Москве проходит съезд партии «Единая Россия».

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #единая россия #съезд
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