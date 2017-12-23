Путин назвал мздоимство и чванливость чиновников главной угрозой стабильности страны

Москва, 23 декабря. Ничто так не подрывает стабильность и развитие страны, как мздоимство, чванливость, высокомерие и равнодушие, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что данное утверждение касается как чиновников, так и бизнесменов.

«Ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурс развития, как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстраненность от нужд граждан, чванливость и высокомерие», — отметил он, выступая на съезде партии «Единая Россия».