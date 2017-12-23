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Политика
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Путин назвал мздоимство и чванливость чиновников главной угрозой стабильности страны
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    Путин назвал мздоимство и чванливость чиновников главной угрозой стабильности страны

    14:12  23 Декабря 2017  /обновлено: 14:46  23 Декабря 2017
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    Путин назвал мздоимство и чванливость чиновников главной угрозой стабильности страны

    Москва, 23 декабря. Ничто так не подрывает стабильность и развитие страны, как мздоимство, чванливость, высокомерие и равнодушие, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что данное утверждение касается как чиновников, так и бизнесменов.

    «Ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурс развития, как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстраненность от нужд граждан, чванливость и высокомерие», — отметил он, выступая на съезде партии «Единая Россия».

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #чиновники #бизнесмены #развитие
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