Путин заявил, что нужно с уважением относиться к оппозиции

Москва, 23 декабря. Глава государства РФ Владимир Путин заявил, что нужно с уважением относиться к ответственной оппозиции.

Российский лидер в ходе съезда партии «Единая Россия» заявил, что необходимо продолжать расширять механизмы прямой демократии. В то же время следует использовать потенциал гражданской активности, поощрять конкуренцию и с «уважением относиться к дееспособной и ответственной оппозиции».

Владимир Путин пояснил, что быть такой оппозицией значит «не только иметь желание и готовность спорить с властью или обвинять ее во всех смертных грехах».

«Мы сами знаем про проблемы, с которыми сталкивается страна. Быть ответственным — значит иметь ясную программу позитивных действий», — добавил он.

Напомним, что в российской столице проходит двухдневный съезд ЕР, на нем также присутствует глава правительства Дмитрий Медведев.