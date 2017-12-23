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Путин заявил, что нужно с уважением относиться к оппозиции
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    Путин заявил, что нужно с уважением относиться к оппозиции

    14:11  23 Декабря 2017  /обновлено: 16:00  23 Декабря 2017
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    Путин заявил, что нужно с уважением относиться к оппозиции

    Москва, 23 декабря. Глава государства РФ Владимир Путин заявил, что нужно с уважением относиться к ответственной оппозиции.

    Российский лидер в ходе съезда партии «Единая Россия» заявил, что необходимо продолжать расширять механизмы прямой демократии. В то же время следует использовать потенциал гражданской активности, поощрять конкуренцию и с «уважением относиться к дееспособной и ответственной оппозиции».

    Владимир Путин пояснил, что быть такой оппозицией значит «не только иметь желание и готовность спорить с властью или обвинять ее во всех смертных грехах».

    «Мы сами знаем про проблемы, с которыми сталкивается страна. Быть ответственным  — значит иметь ясную программу позитивных действий»,  — добавил он.

    Напомним, что в российской столице проходит двухдневный съезд ЕР, на нем также присутствует глава правительства Дмитрий Медведев. 

    Путин заявил, что нужно с уважением относиться к оппозиции

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #москва
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