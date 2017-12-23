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Россия
Песков: Послание президента РФ Федеральному собранию состоится до выборов-2018
Россия
Зюганов предложил уточнить норму об ограничении полномочий президента РФ
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    Зюганов предложил уточнить норму об ограничении полномочий президента РФ

    19:02  23 Декабря 2017  /обновлено: 19:02  23 Декабря 2017
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    Зюганов предложил уточнить норму об ограничении полномочий президента РФ двумя сроками

    Москва, 23 декабря. Глава КПРФ Геннадий Зюганов в субботу на предвыборном съезде партии предложил уточнить норму об ограничении полномочий президента России двумя сроками.

    КПРФ предлагает прописать в Конституции страны, что никто не может занимать пост главы государства более двух раз в течение жизни.

    «Мы предлагаем комплекс неотложных изменений в действующую политическую систему», — приводит слова Зюганова ТАСС.

    Также лидер КПРФ предложил учредить в России Высший государственный совет, без одобрения которого решения президента приниматься не будут.

    Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Эту дату на прошлой неделе утвердил Совет Федерации. 18 декабря официально стартовала президентская кампания. Первым зарегистрированным кандидатом стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Кандидатом от КПРФ станет директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

    Об участии в выборах в качестве кандидата 6 декабря также объявил действующий президент России Владимир Путин. По данным Фонда «Общественное мнение», уже сейчас за него готовы проголосовать почти 70% россиян.

    Автор: Алексей Громов
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    #кпрф #зюганов #выборы-2018
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