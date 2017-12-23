Путин заявил о необходимости ставить амбициозные задачи

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин назвал проделанную правительством и «Единой Россией» работу — фундаментом, но не гарантией дальнейшего развития. По словам главы государства, необходимо обозначать нерешенные проблемы и устранять то, что мешает стране идти вперед, ставя перед собой масштабные задачи.

«Главное — надо честно обозначить нерешенные проблемы, настойчиво их решать. Впереди очень много важных, значимых, не терпящих отлагательства дел, а все, что удалось сделать — это только фундамент, но не гарантия дальнейшего успешного развития», — отметил Путин.

Российский лидер заявил о необходимости сберечь и приумножить то, что было достигнуто за последние годы.