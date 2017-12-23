Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия преодолела на первый взгляд непреодолимые проблемы в экономике.Такое мнение он высказал на съезде «Единой России» в Москве.

Глава государства Владимир Путин выступает на съезде «Единой России» в Москве.

«Мы преодолели, казалось бы, непреодолимые тенденции в экономике, демографии, социальной сфере», — сказал Путин.

По словам российского лидера, была укреплена безопасность и усилена обороноспособность страны.