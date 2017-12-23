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Россия преодолела «непреодолимые» проблемы в экономике — Путин
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    Россия преодолела «непреодолимые» проблемы в экономике — Путин

    14:06  23 Декабря 2017  /обновлено: 14:59  23 Декабря 2017
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    Путин заявил, что Россия преодолела «непреодолимые» проблемы в экономике

    Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия преодолела на первый взгляд непреодолимые проблемы в экономике.Такое мнение он высказал на съезде «Единой России» в Москве.

    Глава государства Владимир Путин выступает на съезде «Единой России» в Москве. 

    «Мы преодолели, казалось бы, непреодолимые тенденции в экономике, демографии, социальной сфере», — сказал Путин.

    По словам российского лидера, была укреплена безопасность и усилена обороноспособность страны. 

    Путин заявил, что Россия преодолела «непреодолимые» проблемы в экономике

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #экономика
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