Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
«Монархическая партия» выдвинула своего основателя кандидатом в президенты
Весь мир
Сирия новости 23 декабря 16.30: террористы ИГ убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре, боевики спровоцировали перестрелку с САА в Хомсе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 23 декабря 16.30: террористы ИГ убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре, боевики спровоцировали перестрелку с САА в Хомсе

    16:30  23 Декабря 2017
    3752

    Сирия новости 23 декабря 16.30: террористы ИГ убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре, боевики спровоцировали перестрелку с САА в Хомсе

    Сирия, 23 декабря. Террористы ИГ1 убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре, боевики спровоцировали перестрелку с САА в Хомсе, подкрепление «Хашд аш-Шааби» отправлено к границе Ирака и Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по позициям «Джебхат а-Нусры» в Алеппо, Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ противостоят «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, Идлибе и Хаме, ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе.

    «Исламское государство»1: напало на позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

    «Тахрир аш-Шам»: напала на опорные пункты «Файлак аш-Шам» в Идлибе, противостоит САА в Алеппо и Хаме.

    Курды: потеряли бойца в Дейр-эз-Зоре.

    Сирия новости 23 декабря 16.30: террористы ИГ убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре, боевики спровоцировали перестрелку с САА в Хомсе

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 23 декабря 16.30: террористы ИГ убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре, боевики спровоцировали перестрелку с САА в Хомсе

    ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в окрестностях поселений Рамла, Сияла, Бурдж Сабана и Абиссан на юге провинции Алеппо. О боевых вылетах союзной авиации пишет местный Telegram-канал (@EMCnewscenter1). Напомним, российские ВКС и ВВС Сирии поддерживают продвижение в регионе Сирийской арабской армии (САА). Бригады САА движутся к стратегической авиабазе Абу Духур, освобождая от радикалов «Тахрир аш-Шам» населенные пункты на пути своего следования. В свою очередь исламисты, теряя позиции в Алеппо, усиливают линию обороны. Ранее сообщалось, что из соседнего Идлиба на территорию провинции прибыло несколько сотен боевиков «Ан-Нусры».

    Провинция Хомс

    Сирия новости 23 декабря 16.30: террористы ИГ убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре, боевики спровоцировали перестрелку с САА в Хомсе

    Боевики радикальной оппозиции снова нарушили режим прекращения огня в провинции Хомс. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о перестрелках между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями в районе населенных пунктов Ганту и Тальбисса в северной части региона.

    На востоке провинции зафиксированы бестолкновения между правительственными войсками и немногочисленной группировкой террористов, скрывавшихся в районе населенного пункта Хамима. Об этом пишет в своем Twitter (@IvanSidorenko1) один из местных источников.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 23 декабря 16.30: террористы ИГ убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре, боевики спровоцировали перестрелку с САА в Хомсе

    Террористы «Исламского государства», укрывающиеся на подконтрольных курдским отрядам территориях провинции Дейр-эз-Зор, продолжают совершать нападения на позиции Демократических сил Сирии (SDF). Подконтрольное ИГИЛ1 информационное агентство «Аль-Амак» передает, что атаке со стороны радикальных исламистов подверглись опорные пункты SDF к северу от населенного пункта Абу Хамам. Террористы утверждают, что в результате столкновения ими был убит один боец «демократической армии». Ранее стычки между SDF и ИГИЛовцами фиксировались в районе поселения Джарас аль-Шарки.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 23 декабря 16.30: террористы ИГ убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре, боевики спровоцировали перестрелку с САА в Хомсе

    Террористы коалиции «Тахрир аш-Шам» напали на штаб и склады вооружений группировки «Файлак аш-Шам» в поселении Харанбуш к северу от города Маарет Мисрин. О столкновении между незаконными формированиями пишет в Twitter (@24Idlib) информационное агентство Idlib 24.

    На юге провинции Идлиб продолжается операция Сирийской арабской армии (САА) против боевиков «Джебхат ан-Нусры». Напомним, правительственные войска под прикрытием ВКС РФ продвигаются к аэродрому Абу Духур, захваченному исламистами. На пути своего следования сирийская армия освобождает стратегически важные территории региона.

    Провинция Хама

    Сирия новости 23 декабря 16.30: террористы ИГ убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре, боевики спровоцировали перестрелку с САА в Хомсе

    ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в районе Рахаджана, передает местный источник в своем микроблоге в Twitter (@MasarPressNet).

    На северо-востоке провинции Хама отмечаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Тахрир аш-Шам». Военный Twitter-канал (@IvanSidorenko1), передает, что артиллерия армии САР ведет обстрел опорных пунктов исламистов недалеко от населенных пунктов Калят аль-Мадик и Тель Сальхаб.

    Также перестрелки между САА и «Ан-Нусрой» зафиксированы в районе Кафр Зеты на севере региона. Об этом пишет источник в Twitter (@IvanSidorenko1).

    Ирак

    Сирия новости 23 декабря 16.30: террористы ИГ убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре, боевики спровоцировали перестрелку с САА в Хомсе

    В разных районах провинции Дияла обнаружено и уничтожено несколько небольших группировок «Исламского государства». Об этом сообщает, ссылаясь на источник в армии Ирака, военный Twitter-канал (@DaeshCrimes).

     Большое подкрепление ополчения «Хашд аш-Шааби» отправлено на границу с Сирией, чтобы противостоять группировкам ИГИЛ. По данным местного источника в социальной сети Twitter (@IraqiSecurity), главной задачей бойцов народной мобилизации станет предотвращение попыток немногочисленных банд ИГ, скрывающихся в Сирии, пересечь границу между государствами.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #иг #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #ирак #саа #дейр-эз-зор #идлиб #хомс #дияла
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 23 декабря 19.30: ВС Турции ведут обстрел позиций SDF в Алеппо, боевики открыли огонь по городу Даръа
    Сирия новости 23 декабря 16.30: террористы ИГ убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре, боевики спровоцировали перестрелку с САА в Хомсе
    Сирия новости 23 декабря 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в окрестностях авиабазы Абу Духур, ССА ввела комендантский час в поселении на западе Даръа
    Сирия новости 23 декабря 07.00: США укрывают боевиков ИГ в лагере «Эр-Рукбан»; «Хайят Тахрир аш-Шам» стягивает силы в районы Рахаджана и Мушайрифы
    Показать еще
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть