Сирия новости 23 декабря 16.30: террористы ИГ убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре, боевики спровоцировали перестрелку с САА в Хомсе

Сирия, 23 декабря. Террористы ИГ1 убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре, боевики спровоцировали перестрелку с САА в Хомсе, подкрепление «Хашд аш-Шааби» отправлено к границе Ирака и Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Джебхат а-Нусры» в Алеппо, Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ противостоят «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, Идлибе и Хаме, ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе.

«Исламское государство»1: напало на позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: напала на опорные пункты «Файлак аш-Шам» в Идлибе, противостоит САА в Алеппо и Хаме.

Курды: потеряли бойца в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в окрестностях поселений Рамла, Сияла, Бурдж Сабана и Абиссан на юге провинции Алеппо. О боевых вылетах союзной авиации пишет местный Telegram-канал (@EMCnewscenter1). Напомним, российские ВКС и ВВС Сирии поддерживают продвижение в регионе Сирийской арабской армии (САА). Бригады САА движутся к стратегической авиабазе Абу Духур, освобождая от радикалов «Тахрир аш-Шам» населенные пункты на пути своего следования. В свою очередь исламисты, теряя позиции в Алеппо, усиливают линию обороны. Ранее сообщалось, что из соседнего Идлиба на территорию провинции прибыло несколько сотен боевиков «Ан-Нусры».

Провинция Хомс

Боевики радикальной оппозиции снова нарушили режим прекращения огня в провинции Хомс. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о перестрелках между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями в районе населенных пунктов Ганту и Тальбисса в северной части региона.

На востоке провинции зафиксированы бестолкновения между правительственными войсками и немногочисленной группировкой террористов, скрывавшихся в районе населенного пункта Хамима. Об этом пишет в своем Twitter (@IvanSidorenko1) один из местных источников.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства», укрывающиеся на подконтрольных курдским отрядам территориях провинции Дейр-эз-Зор, продолжают совершать нападения на позиции Демократических сил Сирии (SDF). Подконтрольное ИГИЛ1 информационное агентство «Аль-Амак» передает, что атаке со стороны радикальных исламистов подверглись опорные пункты SDF к северу от населенного пункта Абу Хамам. Террористы утверждают, что в результате столкновения ими был убит один боец «демократической армии». Ранее стычки между SDF и ИГИЛовцами фиксировались в районе поселения Джарас аль-Шарки.

Провинция Идлиб

Террористы коалиции «Тахрир аш-Шам» напали на штаб и склады вооружений группировки «Файлак аш-Шам» в поселении Харанбуш к северу от города Маарет Мисрин. О столкновении между незаконными формированиями пишет в Twitter (@24Idlib) информационное агентство Idlib 24.

На юге провинции Идлиб продолжается операция Сирийской арабской армии (САА) против боевиков «Джебхат ан-Нусры». Напомним, правительственные войска под прикрытием ВКС РФ продвигаются к аэродрому Абу Духур, захваченному исламистами. На пути своего следования сирийская армия освобождает стратегически важные территории региона.

Провинция Хама

ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в районе Рахаджана, передает местный источник в своем микроблоге в Twitter (@MasarPressNet).

На северо-востоке провинции Хама отмечаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Тахрир аш-Шам». Военный Twitter-канал (@IvanSidorenko1), передает, что артиллерия армии САР ведет обстрел опорных пунктов исламистов недалеко от населенных пунктов Калят аль-Мадик и Тель Сальхаб.

Также перестрелки между САА и «Ан-Нусрой» зафиксированы в районе Кафр Зеты на севере региона. Об этом пишет источник в Twitter (@IvanSidorenko1).

Ирак

В разных районах провинции Дияла обнаружено и уничтожено несколько небольших группировок «Исламского государства». Об этом сообщает, ссылаясь на источник в армии Ирака, военный Twitter-канал (@DaeshCrimes).

Большое подкрепление ополчения «Хашд аш-Шааби» отправлено на границу с Сирией, чтобы противостоять группировкам ИГИЛ. По данным местного источника в социальной сети Twitter (@IraqiSecurity), главной задачей бойцов народной мобилизации станет предотвращение попыток немногочисленных банд ИГ, скрывающихся в Сирии, пересечь границу между государствами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)