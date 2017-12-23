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Россия
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Общество
В Австрии рассказали, как изменились россияне после кризиса
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    В Австрии рассказали, как изменились россияне после кризиса

    19:13  23 Декабря 2017  /обновлено: 19:13  23 Декабря 2017
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    В Австрии рассказали в кого превращаются русские

    Москва, 23 декабря. Австрийский журналист издания Die Presse Эдуард Штайнер рассказал, как изменились россияне после пережитого экономического кризиса. Проанализировав исследование потребительских расходов жителей России в преддверии Нового года и Рождества компании Deloitte, он пришел к выводу, что русские медленно, но верно приближаются к западным стандартам и привычками.

    Штайнер заявляет, что россияне становятся все больше похожими на европейцев, что явно прослеживается в их отношении к предновогодним покупкам подарков и продуктов питания.

    Двухлетняя рецессия в экономике РФ закончилась и вырос спрос на товары. По данным Deloitte, средняя сумма новогодних покупок россиян составляет 17600 рублей. Кроме того, в исследовании отмечается, что с каждым годом жители России начинают все раньше заниматься покупками к новогодним праздникам, как это принято в Европе, пишет издание.

    Журналист также указывает на то, что и товарная корзина российского покупателя становится похожей на европейскую, а при выборе подарков граждане России стали более прагматичными и рациональными, стараясь не выходить за рамки запланированных расходов. Штайнер пишет, что ранее европейцев обвиняли в излишней скрупулезности, сейчас же россияне и сами стали такими.

    Автор: Юлия Кошкина
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