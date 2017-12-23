В Австрии рассказали, как изменились россияне после кризиса

Москва, 23 декабря. Австрийский журналист издания Die Presse Эдуард Штайнер рассказал, как изменились россияне после пережитого экономического кризиса. Проанализировав исследование потребительских расходов жителей России в преддверии Нового года и Рождества компании Deloitte, он пришел к выводу, что русские медленно, но верно приближаются к западным стандартам и привычками.

Штайнер заявляет, что россияне становятся все больше похожими на европейцев, что явно прослеживается в их отношении к предновогодним покупкам подарков и продуктов питания.

Двухлетняя рецессия в экономике РФ закончилась и вырос спрос на товары. По данным Deloitte, средняя сумма новогодних покупок россиян составляет 17600 рублей. Кроме того, в исследовании отмечается, что с каждым годом жители России начинают все раньше заниматься покупками к новогодним праздникам, как это принято в Европе, пишет издание.

Журналист также указывает на то, что и товарная корзина российского покупателя становится похожей на европейскую, а при выборе подарков граждане России стали более прагматичными и рациональными, стараясь не выходить за рамки запланированных расходов. Штайнер пишет, что ранее европейцев обвиняли в излишней скрупулезности, сейчас же россияне и сами стали такими.