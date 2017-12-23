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Россияне перестали уезжать в Сирию — вице-премьер РФ
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    Россияне перестали уезжать в Сирию — вице-премьер РФ

    13:46  23 Декабря 2017  /обновлено: 13:47  23 Декабря 2017
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    Россияне перестали уезжать в Сирию — вице-премьер РФ

    Москва, 23 декабря. Россияне перестали уезжать в Сирию, в настоящее время уехавшие граждане РФ пытаются вернуться, сообщил в субботу вице-премьер РФ Александр Хлопонин.

    На вопрос журналистов о том, уезжают ли сейчас россияне в САР для участия в военных действиях Хлопонин ответил, что этот процесс завершен.

    «Мы их не видим много. Сейчас уже нет. Сейчас поток видим обратно», — приводит его слова РИА Новости.

    Хлопонин уточнил, что за последние два месяца из Сирии попытались вернуться 27 человек, воевавших на стороне боевиков. По его словам, они пытались проникнуть в страну под разными именами.

    Россияне перестали уезжать в Сирию — вице-премьер РФ

    «27 человек за последние два месяца, как видели, пытались проникать под разными паспортами. Мы их отлавливаем», — сообщил вице-премьер.

    Напомним, военные действия в Сирии завершены. 11 декабря президент РФ отдал приказ о начале вывода российских войск из Сирии в связи с разгромом боевиков ИГ1 (террористическая организация, запрещена в России).

    В настоящее время идет процесс политического урегулирования сирийского конфликта. Сейчас проходят переговоры в Астане, 29 и 30 января состоится конгресс национального диалога Сирии в Сочи. Организовать его предложил глава РФ Владимир Путин.

    Как отмечал спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев, на конгресс пригласят всех, кто выступает за политическое урегулирование сирийского конфликта. Однако ряд стран недовольны тем, что ведущую роль в этом процессе взяла на себя Москва.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #хлопонин
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