Путин обсудит с руководством парламента итоги этого года 25 декабря

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин намерен обсудить с руководством парламента в понедельник итоги этого года и планы на следующий по законотворческой деятельности. Об этом в субботу первый заместитель главы администрации главы российского государства Сергей Кириенко.

Он напомнил, что у Путина всегда есть вопросы, которые необходимо обсудить с руководством парламента.

Однако эта встреча приурочена к итогам 2017 года, поэтому, вероятнее всего, один из вопросов будет связан с законотворческой деятельностью, с результатами работы по законотворчеству в течение 2017 года.

Кириенко также отметил, что планируется обсуждение планов на будущий год, передает «РИА Новости».

Ранее Кириенко рассказал, что Путин выступит с посланием федеральному собранию тогда, когда «посчитает нужным».

Владимир Путин. Биография