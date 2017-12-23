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Путин обсудит с руководством парламента итоги этого года 25 декабря
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    Путин обсудит с руководством парламента итоги этого года 25 декабря

    13:39  23 Декабря 2017  /обновлено: 14:02  23 Декабря 2017
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    Путин обсудит с руководством парламента итоги этого года 25 декабря

    Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин намерен обсудить с руководством парламента в понедельник итоги этого года и планы на следующий по законотворческой деятельности. Об этом в субботу первый заместитель главы администрации главы российского государства Сергей Кириенко. 

    Он напомнил, что у Путина всегда есть вопросы, которые необходимо обсудить с руководством парламента.

    Однако эта встреча приурочена к итогам 2017 года, поэтому, вероятнее всего, один из вопросов будет связан с законотворческой деятельностью, с результатами работы по законотворчеству в течение 2017 года. 

    Путин обсудит с руководством парламента итоги этого года 25 декабря

    Кириенко также отметил, что планируется обсуждение планов на будущий год, передает «РИА Новости»

    Ранее Кириенко рассказал, что Путин выступит с посланием федеральному собранию тогда, когда «посчитает нужным». 

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #кириенко
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