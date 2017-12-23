Джонсон считает справедливым сохранение за Асадом поста президента Сирии

Лондон, 23 декабря. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал справедливым тот факт, что президент Сирии Башар Асад сохраняет свой пост до начала переходного периода. Такое мнение он высказал в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон находится с визитом в Москве. Ранее он встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе встречи обсуждалась актуальная международная повестка.

«Думаю, что настало время быть откровенными и реалистичными друг с другом. Мы не соглашались друг с другом насчет Башара Асада», — сказал Джонсон в эфире российского ТВ. — у России свой взгляд на его положение. Но это довольно справедливо», — сказал высокопоставленный дипломат.

Британский министр акцентировал внимание на ситуации в Сирии с точки зрения положения простых сирийцев. Он полагает, что уход Асада с президентского поста был бы приемлемым, но сейчас нужно сосредоточиться на нормализации жизни граждан.

«И вот в чем вопрос: как нам добиться улучшения жизни сирийского народа?», — сказал он.

Напомним, что восьмая встреча по Сирии в Женеве не принесла результатов, на которые рассчитывали делегации переговорщиков. Объединенная сирийская оппозиция выдвинула ряд предварительных условий Дамаску. Правительственная делегация сочла эти требования как препятствие для начала диалога.