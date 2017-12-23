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Весьма опасное решение: в МИД РФ ответили США на решение поставлять оружие Киеву
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    Весьма опасное решение: в МИД РФ ответили США на решение поставлять оружие Киеву

    13:45  23 Декабря 2017  /обновлено: 13:45  23 Декабря 2017
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    Весьма опасное решение: в МИД РФ ответили США на решение поставлять оружие Киеву

    Москва, 23 декабря. Заместитель главы иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин заявил, что решение Соединенных Штатов о поставках оружия Украине является «опасным». 

    Он подчеркнул, что российская сторона считает «решение Вашингтона о поставках летального оружия Киеву весьма опасным».

    «Дело даже не столько в параметрах и количестве американских вооружений, а в фактически одобрении Вашингтоном воинственных сил в Киеве, подталкивании их к силовому сценарию», — передает слова Карасина «РИА Новости»

    Весьма опасное решение: в МИД РФ ответили США на решение поставлять оружие Киеву

    Российский дипломат также отметил, что планы США о поставках оружия угрожают срывом мирного решения конфликта.

    Напомним, ранее стало известно, что официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что США приняли решение предоставить Киеву оборонительное вооружение.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сша #киев #украина #оружие
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