Весьма опасное решение: в МИД РФ ответили США на решение поставлять оружие Киеву

Москва, 23 декабря. Заместитель главы иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин заявил, что решение Соединенных Штатов о поставках оружия Украине является «опасным».

Он подчеркнул, что российская сторона считает «решение Вашингтона о поставках летального оружия Киеву весьма опасным».

«Дело даже не столько в параметрах и количестве американских вооружений, а в фактически одобрении Вашингтоном воинственных сил в Киеве, подталкивании их к силовому сценарию», — передает слова Карасина «РИА Новости».

Российский дипломат также отметил, что планы США о поставках оружия угрожают срывом мирного решения конфликта.

Напомним, ранее стало известно, что официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что США приняли решение предоставить Киеву оборонительное вооружение.