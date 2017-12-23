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Россия
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Депутаты Госдумы обсудят с Путиным корректировку законодательной базы для возврата капитала в РФ
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    Депутаты Госдумы обсудят с Путиным корректировку законодательной базы для возврата капитала в РФ

    16:00  23 Декабря 2017
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    Депутаты Госдумы обсудят с Путиным корректировку законодательной базы для возврата капитала в РФ

    Москва, 23 декабря. Депутаты Госдумы РФ в рамках Федерального собрания намерены обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным механизм работы для реализации недавних инициатив главы государства, касающиеся бизнеса.

    Как рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник депутаты озвучат ряд вопросов и выступят с предложениями в рамках реализации поручений президента. В частности необходимо проработать механизмы для более эффективного внесения поправок в законодательство.

    Напомним, в четверг глава государства дал поручение обеспечить выпуск уже в 2018 году специальных валютных государственных облигаций для возвращения капиталов в российскую юрисдикцию. Информированный источник РИА Новости сообщил, что евробонды РФ для возврата капитала будут номинированы в долларах.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #путин #госдума #федеральное собрание
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