«Газпром» прокомментировал заявление «Нафтогаза» о победе в суде

Москва, 23 декабря. Стокгольмский суд удовлетворил большую часть требований «Газпрома» по оплате поставок российского газа на Украину, заявили в компании.

Как сообщили в «Газпроме», стокгольмский арбитраж обязал украинский «Нафтогаз» уплатить в пользу российской компании сумму просроченной задолженности за поставки в размере 2,019 миллиарда долларов.

При этом Киев также должен выплатить проценты по просроченным платежам в размере 0,03%, начиная с 22 декабря. В пересмотре цен и взыскании переплаты Стокгольмский суд, по словам представителям «Газпрома», отказал украинской стороне еще в мае, пишет РИА Новости.

Также в компании утверждают, что принцип «бери или плати» продолжает действовать. Сокращение контрактного объема поставок с 52 до пяти миллиардов кубометров в «Газпроме» подтвердили.

Напомним, накануне арбитражный суд в Стокгольме вынес вердикт по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом». Украинская компания заявила, что выиграла дело. В частности, представители компании говорили о том, что «Нафтогазу» якобы разрешили не платить за поставки газа на территорию Донбасса. Официальное решение суда пока не опубликовано.