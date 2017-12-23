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«Газпром» прокомментировал заявление «Нафтогаза» о победе в суде
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    «Газпром» прокомментировал заявление «Нафтогаза» о победе в суде

    13:27  23 Декабря 2017  /обновлено: 13:27  23 Декабря 2017
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    «Газпром» прокомментировал заявление «Нафтогаза» о победе в суде

    Москва, 23 декабря. Стокгольмский суд удовлетворил большую часть требований «Газпрома» по оплате поставок российского газа на Украину, заявили в компании.

    Как сообщили в «Газпроме», стокгольмский арбитраж обязал украинский «Нафтогаз» уплатить в пользу российской компании сумму просроченной задолженности за поставки в размере 2,019 миллиарда долларов.

    При этом Киев также должен выплатить проценты по просроченным платежам в размере 0,03%, начиная с 22 декабря. В пересмотре цен и взыскании переплаты Стокгольмский суд, по словам представителям «Газпрома», отказал украинской стороне еще в мае, пишет РИА Новости.

    Также в компании утверждают, что принцип «бери или плати» продолжает действовать. Сокращение контрактного объема поставок с 52 до пяти миллиардов кубометров в «Газпроме» подтвердили.

    Напомним, накануне арбитражный суд в Стокгольме вынес вердикт по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом». Украинская компания заявила, что выиграла дело. В частности, представители компании говорили о том, что «Нафтогазу» якобы разрешили не платить за поставки газа на территорию Донбасса. Официальное решение суда пока не опубликовано.

    Автор: Алексей Громов
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    #газпром #нафтогаз
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