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Участники конгресса Сирии в Сочи сформируют конституционную комиссию — МИД России
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    Участники конгресса Сирии в Сочи сформируют конституционную комиссию — МИД России

    13:30  23 Декабря 2017  /обновлено: 13:30  23 Декабря 2017
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    Участники конгресса Сирии в Сочи сформируют конституционную комиссию — МИД России

    Москва, 23 декабря. В конгрессе национального диалога Сирии в Сочи могут участвовать до 1,7 тысячи человек, которые сформируют конституционную комиссию. Об этом рассказал в субботу заместитель главы МИД России Михаил Богданов.

    «Я считаю, что будет только формироваться конституционная комиссия, получат общий мандат от народа, поскольку там будет до 1,7 тысячи участников — представители всего народа являются источником легитимности по всем вопросам, в том числе по запуску конституционной реформы», — передает слова Богданова «РИА Новости»

    Российский дипломат отметил, что для этой цели «будут созданы специальные рабочие группы, потом они могут заседать и в швейцарской Женеве».

    Участники конгресса Сирии в Сочи сформируют конституционную комиссию — МИД России

    Напомним, по результатам завершившегося накануне восьмого раунда переговоров по Сирии на астанинской площадке, страны-гаранты анонсировали проведение конгресса в Сочи 29-30 января 2018 года. 

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сирия #сочи #конгресс сирийского народа
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