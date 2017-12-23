Участники конгресса Сирии в Сочи сформируют конституционную комиссию — МИД России

Москва, 23 декабря. В конгрессе национального диалога Сирии в Сочи могут участвовать до 1,7 тысячи человек, которые сформируют конституционную комиссию. Об этом рассказал в субботу заместитель главы МИД России Михаил Богданов.

«Я считаю, что будет только формироваться конституционная комиссия, получат общий мандат от народа, поскольку там будет до 1,7 тысячи участников — представители всего народа являются источником легитимности по всем вопросам, в том числе по запуску конституционной реформы», — передает слова Богданова «РИА Новости».

Российский дипломат отметил, что для этой цели «будут созданы специальные рабочие группы, потом они могут заседать и в швейцарской Женеве».

Напомним, по результатам завершившегося накануне восьмого раунда переговоров по Сирии на астанинской площадке, страны-гаранты анонсировали проведение конгресса в Сочи 29-30 января 2018 года.