Списки приглашенных на Конгресс по Сирии формируются с учетом позиции Турции и Ирана

Москва, 23 декабря. Россия приглашает все сирийские группы на Конгресс нацдиалога в Сочи, списки приглашенных формируются с учетом позиций стран-гарантов перемирия, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Накануне на площадке Астаны завершился восьмой раунд межсирийских переговоров. Россия, Турция и Иран анонсировали проведение Конгресса нацдиалога в Сочи 29-30 января. Предварительная встреча запланирована на 19-20 января. В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали подготовку списков.

«Мы приглашаем всех участников, я имею в виду сирийцев, и в Астане, и в Женеве. Кто считает себя представителем сирийского народа и хочет участвовать», — сказал заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что списки участников формируются с учетом мнений, в том числе турецкой и иранской сторон.