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Списки приглашенных на Конгресс по Сирии формируются с учетом позиции Турции и Ирана
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    Списки приглашенных на Конгресс по Сирии формируются с учетом позиции Турции и Ирана

    13:30  23 Декабря 2017  /обновлено: 13:31  23 Декабря 2017
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    Списки приглашенных на Конгресс по Сирии формируются с учетом позиции Турции и Ирана

    Москва, 23 декабря. Россия приглашает все сирийские группы на Конгресс нацдиалога в Сочи, списки приглашенных формируются с учетом позиций стран-гарантов перемирия, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

    Накануне на площадке Астаны завершился восьмой раунд межсирийских переговоров. Россия, Турция и Иран анонсировали проведение Конгресса нацдиалога в Сочи 29-30 января. Предварительная встреча запланирована на 19-20 января. В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали подготовку списков.

    «Мы приглашаем всех участников, я имею в виду сирийцев, и в Астане, и в Женеве. Кто считает себя представителем сирийского народа и хочет участвовать», — сказал заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

    Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что списки участников формируются с учетом мнений, в том числе турецкой и иранской сторон.

    Списки приглашенных на Конгресс по Сирии формируются с учетом позиции Турции и Ирана

    Автор: Ирина Селезнева
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