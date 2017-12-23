Мировое сообщество должно убедить Киев начать прямой диалог с ДНР и ЛНР — МИД РФ

Москва, 23 декабря. Все усилия мирового сообщества должны быть направлены на убеждение киевских властей начать прямой и откровенный диалог с Донецком и Луганском. Об этом сообщил сегодня статс-секретарь, заместитель министра дипломатического ведомства России Григорий Карасин.

Он подчеркнул, что международное сообщество обязано убедить Киев действовать по сугубо политической повестке дня, при обязательном условии честного и прозрачного диалога с Донецком и Луганском.

Карасин решительно подчеркнул, что другого пути решения данного вопроса нет.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров объяснил британскому коллеге позицию Москвы по Донбассу.

Российский дипломат отметил, что российская сторона руководствуется резолюцией Совета безопасности ООН, которая ратифицировала минские договоренности в качестве ключевого и безальтернативного способа политического урегулирования конфликта в Донбассе.