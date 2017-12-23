Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Маккейн рассказал, как противотанковые ракеты США принесут Украине мир
Политика
Мировое сообщество должно убедить Киев начать прямой диалог с ДНР и ЛНР — МИД РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мировое сообщество должно убедить Киев начать прямой диалог с ДНР и ЛНР — МИД РФ

    13:16  23 Декабря 2017  /обновлено: 13:17  23 Декабря 2017
    415

    Мировое сообщество должно убедить Киев начать прямой диалог с ДНР и ЛНР — МИД РФ

    Москва, 23 декабря. Все усилия мирового сообщества должны быть направлены на убеждение киевских властей начать прямой и откровенный диалог с Донецком и Луганском. Об этом сообщил сегодня статс-секретарь, заместитель министра дипломатического ведомства России Григорий Карасин. 

    Григорий Карасин

    Он подчеркнул, что международное сообщество обязано убедить Киев действовать по сугубо политической повестке дня, при обязательном условии честного и прозрачного диалога с Донецком и Луганском. 

    Карасин решительно подчеркнул, что другого пути решения данного вопроса нет. 

    Накануне глава МИД России Сергей Лавров объяснил британскому коллеге позицию Москвы по Донбассу.

    Сергей Лавров

    Российский дипломат отметил, что российская сторона руководствуется резолюцией Совета безопасности ООН, которая ратифицировала минские договоренности в качестве ключевого и безальтернативного способа политического урегулирования конфликта в Донбассе.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #донбасс #украина #лнр #донецк #луганск
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть