Минобороны показало, на что способна стратегическая авиация России

Москва, 23 декабря. Сегодня в России отмечают День дальней авиации, которая является одним из компонентов ядерной триады. Минобороны сегодня представило видеоролик, приуроченный к событию.

23 декабря 1914 года Николай II подписал указ о создании эскадры самолетов «Илья Муромец» — первого в мире соединения тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков. Именно этот день считается днем рождения дальней авиации (ДА) России.

На сегодняшний день в состав российских ВКС входят ударные самолеты Т-95МС, Ту-22М3 и Ту-160. Эти самолеты способны наносить удары как ядерным, так и неядерным оружием, уничтожая стратегически важные объекты в глубоком тылу противника и поражая крупные надводные цели.

Согласно планам Минобороны РФ по модернизации флота дальней авиации, до 2023 года будет построено 50 машин Ту-160М2.