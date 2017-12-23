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Россия
Минобороны показало, на что способна стратегическая авиация России
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    Минобороны показало, на что способна стратегическая авиация России

    13:15  23 Декабря 2017  /обновлено: 13:15  23 Декабря 2017
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    Минобороны показало, на что способна стратегическая авиация России

    Москва, 23 декабря. Сегодня в России отмечают День дальней авиации, которая является одним из компонентов ядерной триады. Минобороны сегодня представило видеоролик, приуроченный к событию.

    23 декабря 1914 года Николай II подписал указ о создании эскадры самолетов «Илья Муромец» —  первого в мире соединения тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков. Именно этот день считается днем рождения дальней авиации (ДА) России.

    На сегодняшний день в состав российских ВКС входят ударные самолеты Т-95МС, Ту-22М3 и Ту-160. Эти самолеты способны наносить удары как ядерным, так и неядерным оружием, уничтожая стратегически важные объекты в глубоком тылу противника и поражая крупные надводные цели.

    Согласно планам Минобороны РФ по модернизации флота дальней авиации, до 2023 года будет построено 50 машин Ту-160М2. 

    Автор: Юлия Кошкина
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    #минобороны рф #праздник #дальняя авиация
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