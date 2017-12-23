ВСУ нарушили перемирие в Донбассе 23 раза за сутки

Донецк, 23 декабря. Украинские силовики проигнорировали «новогоднее перемирие», о котором договорились на этой неделе члены контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. За последние сутки ВСУ 23 раза открыли огонь по территории Донецкой народной республики.

Об этом в субботу сообщил представитель оперативного командования ДНР. По его словам, обстрелам подверглись 14 населенных пунктов республики. ВСУ применяли артиллерию, минометы различного калибра, гранатометы и стрелковое оружие, пишет РИА Новости.

Напомним, с 00.00 часов (01.00 по Москве) огонь в Донбассе должен быть прекращен, чтобы «обеспечить мир и спокойствие» жителям Донецкой и Луганской народных республик в преддверии Нового года и Рождества.

Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР весной 2014 года после того, как республики объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. Несмотря на попытки мирового сообщества урегулировать ситуацию в Донбассе, ВСУ регулярно нарушают режим прекращения огня.