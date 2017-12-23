ВСУ нарушили «новогоднее перемирие»: Басурин рассказал об обстановке в ДНР после обстрела

Донецкая народная республика обвинила Вооруженные силы Украины в несоблюдении перемирия, которое было объявлено в ночь на 23 декабря. По словам представителя ДНР, украинские военные обстреляли территории Донбасса из гранатометов и стрелкового оружия. Под огнем оказались город Ясиноватая, Горловка и Гольмовский.

Замминистра обороны ДНР Эдуард Басурин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал о стабилизации обстановки в ДНР.

«Если рассматривать последние сутки, то обстановка с введением очередного режима перемирия нормализовалась», — сказал спикер.

Тем не менее он отметил, что украинская сторона использует «Грады» для обстрелов территории ДНР.

«Такие случаи были вчера, огонь велся по окраинам города», — отметил Эдуард Басурин.

Напомним, 19 декабря РФ приняла решение вывести своих офицеров из СЦКК. Отечественная сторона вынуждена была пойти на это после многочисленных издевательств и угроз в адрес российских военнослужащих со стороны украинских силовиков.

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