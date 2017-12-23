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ВСУ нарушили «новогоднее перемирие»: Басурин рассказал об обстановке в ДНР после обстрела
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    ВСУ нарушили «новогоднее перемирие»: Басурин рассказал об обстановке в ДНР после обстрела

    19:16  23 Декабря 2017  /обновлено: 19:16  23 Декабря 2017
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    Басурин рассказал о нормализации обстановки в ДНР

    Донецкая народная республика обвинила Вооруженные силы Украины в несоблюдении перемирия, которое было объявлено в ночь на 23 декабря. По словам представителя ДНР, украинские военные обстреляли территории Донбасса из гранатометов и стрелкового оружия. Под огнем оказались город Ясиноватая, Горловка и Гольмовский.

    Замминистра обороны ДНР Эдуард Басурин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал о стабилизации обстановки в ДНР.

    «Если рассматривать последние сутки, то обстановка с введением очередного режима перемирия нормализовалась», — сказал спикер.

    Басурин рассказал о нормализации обстановки в ДНР

    Тем не менее он отметил, что украинская сторона использует «Грады» для обстрелов территории ДНР.

    «Такие случаи были вчера, огонь велся по окраинам города», — отметил Эдуард Басурин.

    Напомним, 19 декабря РФ приняла решение вывести своих офицеров из СЦКК. Отечественная сторона вынуждена была пойти на это после многочисленных издевательств и угроз в адрес российских военнослужащих со стороны украинских силовиков.

    Президент России Владимир Путин рассказал о причинах вывода российских войск канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН выразил уверенность в том, что после формирования немецкого правительства Меркель совместно со своими партнерами из Франции и других стран заставят Киев исполнять минские договоренности.  

    Автор: Михаил Блинов
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    #днр #всу #донбасс #украина
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