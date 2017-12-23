Выборы-2018: Зюганов возглавит предвыборный штаб Грудинина

Москва, 23 декабря. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возглавит предвыборный штаб директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, который был выдвинут в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года.

В Москве проходит съезд ЦК КПРФ, в ходе которого прорабатываются вопросы президентской гонки марта 2018 года и участия в ней Павла Грудинина.

«Я утвержден вчера руководителем высшего совета народно-патриотических сил и штабом по избирательной кампании», — сообщил лидер партии Геннадий Зюганов, его слова приводит «Интерфакс».

По словам руководителя партии, КПРФ стремится «восстановить форму правления советской системы». Напомним, что сам Зюганов четыре раза баллотировался в президенты. В текущей кампании выдвинут кандидатом Павел Грудинин.