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Выборы-2018: Зюганов возглавит предвыборный штаб Грудинина
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    Выборы-2018: Зюганов возглавит предвыборный штаб Грудинина

    13:10  23 Декабря 2017  /обновлено: 13:10  23 Декабря 2017
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    Выборы-2018: Зюганов возглавит предвыборный штаб Грудинина

    Москва, 23 декабря. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возглавит предвыборный штаб директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, который был выдвинут в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года.

    В Москве проходит съезд ЦК КПРФ, в ходе которого прорабатываются вопросы президентской гонки марта 2018 года и участия в ней Павла Грудинина. 

    «Я утвержден вчера руководителем высшего совета народно-патриотических сил и штабом по избирательной кампании», — сообщил лидер партии Геннадий Зюганов, его слова приводит «Интерфакс»

    По словам руководителя партии, КПРФ стремится «восстановить форму правления советской системы». Напомним, что сам Зюганов четыре раза баллотировался в президенты. В текущей кампании выдвинут кандидатом Павел Грудинин. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #кпрф #зюганов #выборы-2018
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