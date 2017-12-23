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ЛНР заявляет о нарушении «новогоднего перемирия» со стороны ВСУ
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    ЛНР заявляет о нарушении «новогоднего перемирия» со стороны ВСУ

    12:51  23 Декабря 2017  /обновлено: 12:52  23 Декабря 2017
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    ЛНР заявляет о нарушении «новогоднего перемирия» со стороны ВСУ

    Луганск, 23 декабря. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что вопреки согласованному с среду в Минске режиму перемирия украинская армия продолжает обстрелы территории самопровозглашенной республики.

    20 декабря в Минске контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

    Как подчеркнул Марочко, все подразделения Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики ознакомлены с приказом о запрете открывать огонь.

    Между тем, ВСУ продолжают нарушать режим перемирия. Обстрелам уже подверглись окраины Горловки и район близ Ясиноватой. Марочко заявил, что данные действия киевских властей расцениваются в ЛНР «как еще одна попытка провокации и срыва минских договоренностей».

    Автор: Юлия Кошкина
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    #донбасс #украина #лнр #перемирие
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