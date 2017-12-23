ЛНР заявляет о нарушении «новогоднего перемирия» со стороны ВСУ

Луганск, 23 декабря. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что вопреки согласованному с среду в Минске режиму перемирия украинская армия продолжает обстрелы территории самопровозглашенной республики.

20 декабря в Минске контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

Как подчеркнул Марочко, все подразделения Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики ознакомлены с приказом о запрете открывать огонь.

Между тем, ВСУ продолжают нарушать режим перемирия. Обстрелам уже подверглись окраины Горловки и район близ Ясиноватой. Марочко заявил, что данные действия киевских властей расцениваются в ЛНР «как еще одна попытка провокации и срыва минских договоренностей».