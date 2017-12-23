Поставки США оружия Украине мешают выполнению минских договоренностей — МИД РФ

Москва, 23 декабря. Намерения США направить вооружение Украине угрожают срывом мирного урегулирования, мешают выполнению минских договоренностей, считает заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин.

«Поставка любых вооружений сейчас, подчеркивание того, что они открывают какие-то новые каналы поставок вооружений, по сути дела поощряет, прежде всего, воинственное крыло в Киеве, подталкивает на силовой сценарий. В этом вся опасность», — сказал РИА Новости статс-секретарь МИД РФ.

Напомним, ранее в Госдепартаменте США сообщили, что Киев получил от американских производителей ограниченное число мелкокалиберного и легкого оружия. В частности речь идет об экспорте снайперских винтовок Model M107A1 и боеприпасов.

Военный эксперт высказал мнение, что это решение осложнит реализацию минских соглашений и обострит ситуацию в Донбассе. В ДНР и ЛНР заявили, что поставки вряд ли приведут к эскалации конфликта. Американский сенатор Джон Маккейн одобрил решение президента США и призвал расширить поставки.