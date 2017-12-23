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Аккаунты Кадырова в Instagram и Facebook оказались недоступны
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    Аккаунты Кадырова в Instagram и Facebook оказались недоступны

    12:26  23 Декабря 2017  /обновлено: 12:26  23 Декабря 2017
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    Аккаунты Кадырова в Instagram и Facebook оказались недоступны

    Москва, 23 декабря. Страницы главы Чечни Рамзана Кадырова в социальных сетях Instagram и Facebook оказались недоступными в субботу.

    При попытке открыть профили Кадырова в соцсетях сайты сообщают об ошибке.

    «Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», — уведомляют они.

    Общее количество подписчиков в Instagram превышает три миллиона человек, за его аккаунтом в Facebook следят больше 757 тысяч пользователей. На 12.20 по Москве страницы Кадырова по-прежнему не открываются.

    Напомним, ранее на этой неделе США ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, расширив «список Магнитского».

    Автор: Алексей Громов
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    #кадыров #facebook #instagram
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