Аккаунты Кадырова в Instagram и Facebook оказались недоступны

Москва, 23 декабря. Страницы главы Чечни Рамзана Кадырова в социальных сетях Instagram и Facebook оказались недоступными в субботу.

При попытке открыть профили Кадырова в соцсетях сайты сообщают об ошибке.

«Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», — уведомляют они.

Общее количество подписчиков в Instagram превышает три миллиона человек, за его аккаунтом в Facebook следят больше 757 тысяч пользователей. На 12.20 по Москве страницы Кадырова по-прежнему не открываются.

Напомним, ранее на этой неделе США ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, расширив «список Магнитского».