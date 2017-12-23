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Политика
Самовыдвижение Путина не меняет роль ЕР в предвыборной кампании — Васильев
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    Самовыдвижение Путина не меняет роль ЕР в предвыборной кампании — Васильев

    14:00  23 Декабря 2017
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    Самовыдвижение Путина не меняет роль ЕР в предвыборной кампании — Васильев

    Москва, 23 декабря. Участие президента РФ Владимира Путина в выборах в качестве самовыдвиженца не меняет роль «Единой России» в предвыборной кампании. Такое мнение высказал врио главы Дагестана Владимир Васильев, который ранее возглавлял фракцию единороссов в Госдуме.

    В российской столице состоялся съезд партии «Единая России», на котором поднимался вопрос о грядущих президентских выборах. По словам временно исполняющего обязанности главы Дагестана Владимира Васильева, участие главы государства как независимого кандидата очень важно для консолидации российского общества. 

    «Потому что политические пристрастия иногда не изменяют крайних политических противников. А здесь, в данном случае, я подчеркну, политический формат уходит в сторону»,  — пояснил Васильев, его слова приводят РИА Новости

    Он также подчеркнул, что самовыдвижение Путина «не меняет роль партии в предвыборной кампании». Врио главы Дагестана отметил, что «выборная кампания будет больше напоминать всенародный плебисцит». Васильев подчеркнул, что даже по оценкам зарубежных политологов, у Путина очень высокий рейтинг среди россиян.

    Самовыдвижение Путина не меняет роль ЕР в предвыборной кампании — Васильев

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #единая россия #выбор-2018
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