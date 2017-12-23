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Россия
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Политика
В Госдуме рассказали, как ВСУ будут использовать американские комплексы Javelin
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    В Госдуме рассказали, как ВСУ будут использовать американские комплексы Javelin

    17:17  23 Декабря 2017  /обновлено: 17:17  23 Декабря 2017
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    В Госдуме рассказали, как ВСУ будут использовать американские комплексы Javelin

    Администрация американского лидера Дональда Трампа согласилась на поставку противотанковых комплексов Javelin Украине, сообщают СМИ. После подписания соответствующего документа его спустят в Конгресс, и, вероятно, народные избранники одобрят план поставок. Ранее США санкционировали коммерческие поставки снайперских комплексов на Украину. Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Александр Шерин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, как ВСУ будут использовать американские противотанковые комплексы.

    «Благодаря этим системам вооружения можно создать хорошую сеть ударных групп, каждая из групп будет состоять из пяти человек. Это гранатометчик, помощник гранатометчика, который может быть автоматчиком или пулеметчиком, снайпер и люди, которые занимаются перемещением оружия», — объясняет парламентарий.

    США, поставляя это оружие, продолжает Шерин, рассчитывают на то, что ВСУ начнут наступление на Донбасс.

    «Javelin в данном случае поставляются для борьбы с танками, и с помощью дальнобойных снайперских комплексов можно подавлять огневые точки противника», — говорит народный избранник.

    В Госдуме рассказали, как ВСУ будут использовать американские комплексы Javelin

    Кроме того, депутат считает, что США не стали бы тратить деньги на поддержку ВСУ, если бы у них не было конкретной цели.

    «Просто так продавать системы вооружения нет смысла. Я думаю, продажа оружия была совершена следующим образом: американцы передали денежные средства Киеву в долг, после чего на эти же деньги была осуществлена продажа оружия. По сути, они подарили им эти комплексы под видом продажи. Потому что все деньги, которые сегодня есть на Украине, это государство получило либо от Америки, либо от Евросоюза», — рассуждает Александр Шерин.

    Парламентарий также предположил, что Украина может попытаться дестабилизировать Донбасс в период избирательной кампании президента РФ.

    Отвечая на вопрос, как должна себя повести Россия в случае попыток зачистки Донбасса ВСУ, Шерин подчеркнул, что фактически действия вооруженных сил Украины будут являться вторжением на территорию РФ.

    «Дома российских граждан расположены на расстоянии броска ручной гранаты от границы. Часть границы проходит через некоторые населенные пункты: нельзя однозначно сказать, что эта территория принадлежит нам, а эта — нет, сложно сделать однозначные выводы. Очень тяжело будет сделать вид, что ничего не происходит, ведь у нас уже были случаи, когда на нашу территорию прилетали снаряды.

    В Госдуме рассказали, как ВСУ будут использовать американские комплексы Javelin

    Я думаю, будут какие-то провокации, жертвами которых станут российские граждане. Все ведь помнят случай, когда над Украиной «нечаянно» был сбит самолет. Чтобы не было провокаций в нашу сторону, нужно провести определенные мероприятия упреждающего характера», — заключил Шерин. 

    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #всу #донбасс #украина #javelin
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