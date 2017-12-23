Оппозиция Сирии представит детальные списки заключенных

Астана, 23 декабря. Оппозиция Сирии собирается представить детальные списки заключенных, подкрепленные доказательствами. Об этом заявил в субботу глава делегации вооруженной оппозиции на переговорах в Астане Ахмед Тома.

«Мы прикладываем усилия, чтобы передать точные списки с деталями о всех заключенных, местах их содержания, мы их подкрепим доказательствами, у нас их много», — приводит слова Тома РИА Новости.

Тома также назвал «позитивным развитием» создание рабочей группы стран-гарантов перемирия в Сирии по освобождению заключенных, о котором ранее сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Лаврентьев предполагал, что стороны сирийского конфликта опасаются передавать списки заключенных, однако Тома заявил, что у сирийской оппозиции просьба предоставить их «не ставит в неловкое положение».

«У нас принципиально нет возражений по поводу приезда комитета Красного Креста с проверкой в тюрьмы у нас, они увидят гуманное обращение», — заявил он.

Тома добавил, что оппозиционеры в целом позитивно относятся к конгрессу национального диалога Сирии, который должен пройти в Сочи 29 и 30- января, однако результаты работы по освобождению заключенных могут повлиять на их решение по поводу участия в конгрессе.

«Если мы решим, что допустимо использовать давление в этом вопросе <…>, то почему бы не использовать в политике все имеющееся оружие», — сказал он.

Напомним, провести конгресс национального диалога в Сирии предложил президент РФ Владимир Путин. Как сообщал ранее его спецпредставитель Александр Лаврентьев, на конгрессе в Сочи ждут всех, кто выступает за политическое урегулирование сирийского конфликта.

Ранее, 14 декабря, завершился восьмой раунд переговоров по Сирии в Женеве. Однако на них практически ничего не удалось добиться. Из-за требования сирийской оппозиции убрать с поста президента САР Башара Асада делегации так и не смогли перейти к прямым переговорам.