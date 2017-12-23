ИГ значительно нарастило мощь в Афганистане, пополнение идет из Сирии и Ирака — МИД РФ

Москва, 23 декабря. ИГ1 (группировка запрещена в России) значительно нарастило мощь в Афганистане, по данным РФ, в террористическую группировку входят свыше 10 тыс. человек, пополнение идет из Сирии и Ирака. Об этом сообщили в МИД России.

По словам директора Второго департамента Азии дипломатического ведомства РФ Замира Кабулова, Россия была одной из первых, кто забил тревогу из-за появления ИГ (группировка запрещена в России) в Афганистане, передает «РИА Новости».

В течение последнего времени «Исламское государство»1 значительно нарастило мощь в Афганистане. По подсчетам российской стороны, численность экстремистской группировки уже превышает 10 тыс. боевиков и неуклонно растет.

Кабулов подчеркнул, что подпитка идет главным образом из Сирии и Ирака, добавив, что боевики ИГ сосредоточены на севере Афганистана.

«Это представляет серьезные угрозы безопасности, прежде всего, для стран Центральной Азии и южных регионов России», — резюмировал дипломат.

1 Организация запрещена на территории РФ.