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ИГ значительно нарастило мощь в Афганистане, пополнение идет из Сирии и Ирака — МИД РФ
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    ИГ значительно нарастило мощь в Афганистане, пополнение идет из Сирии и Ирака — МИД РФ

    12:05  23 Декабря 2017  /обновлено: 12:14  23 Декабря 2017
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    ИГ значительно нарастило мощь в Афганистане, пополнение идет из Сирии и Ирака — МИД РФ

    Москва, 23 декабря. ИГ1 (группировка запрещена в России) значительно нарастило мощь в Афганистане, по данным РФ, в террористическую группировку входят свыше 10 тыс. человек, пополнение идет из Сирии и Ирака. Об этом сообщили в МИД России.

    По словам директора Второго департамента Азии дипломатического ведомства РФ Замира Кабулова, Россия была одной из первых, кто забил тревогу из-за появления ИГ (группировка запрещена в России) в Афганистане, передает «РИА Новости».

    В течение последнего времени «Исламское государство»1 значительно нарастило мощь в Афганистане. По подсчетам российской стороны, численность экстремистской группировки уже превышает 10 тыс. боевиков и неуклонно растет.

    ИГ значительно нарастило мощь в Афганистане, пополнение идет из Сирии и Ирака — МИД РФ

    Кабулов подчеркнул, что подпитка идет главным образом из Сирии и Ирака, добавив, что боевики ИГ сосредоточены на севере Афганистана.

    «Это представляет серьезные угрозы безопасности, прежде всего, для стран Центральной Азии и южных регионов России», — резюмировал дипломат.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сирия #иг #афганистан #ирак
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