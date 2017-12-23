МИД РФ: Россия готова к взаимодействию с США по Афганистану

Москва, 23 декабря. Москва готова сотрудничать с Вашингтоном по Афганистану, российская сторона поддерживает контакт со спецпредставителем США Элис Уэллс, заявил в субботу спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Кабулов напомнил, что в ходе пресс-конференции в декабре глава государства Владимир Путин отметил возможность эффективного взаимодействия России и США по стабилизации ситуации в Афганистане.

«Хочу подчеркнуть, что не мы приостановили это сотрудничество, такой выбор был сделан нашими американскими коллегами несмотря на то, что в предыдущий период наше взаимодействие доказало свою эффективность», — приводит слова Кабулова РИА Новости.

Дипломат отметил, что российская сторона поддерживает контакт со спецпредставителем США Элис Уэллс, и у нее есть приглашение посетить Москву в любое удобное время. Кабулов напомнил также, что двери «московского формата» по Афганистану в 2017 году оставались открытыми для представителей Вашингтона.

Напомним, в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и США могли бы объединить свои усилия в противостоянии наркотической и террористической угрозам в Афганистане. Он подчеркнул, что совместная работа была бы более эффективной.

Неделю назад Пентагон заявил, что надеется на сотрудничество с Россией по Афганистану. Однако при этом Вашингтон требует от Кабула отказаться от российской военной техники в пользу американской. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал о том, что США принуждают Афганистан отказаться от 50 тысяч автоматов Калашникова, которые были переданы Кабулу в дар.