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МИД РФ: Россия готова к взаимодействию с США по Афганистану
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    МИД РФ: Россия готова к взаимодействию с США по Афганистану

    12:13  23 Декабря 2017  /обновлено: 12:14  23 Декабря 2017
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    МИД РФ: Россия готова к взаимодействию с США по Афганистану

    Москва, 23 декабря. Москва готова сотрудничать с Вашингтоном по Афганистану, российская сторона поддерживает контакт со спецпредставителем США Элис Уэллс, заявил в субботу спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

    Кабулов напомнил, что в ходе пресс-конференции в декабре глава государства Владимир Путин отметил возможность эффективного взаимодействия России и США по стабилизации ситуации в Афганистане.

    «Хочу подчеркнуть, что не мы приостановили это сотрудничество, такой выбор был сделан нашими американскими коллегами несмотря на то, что в предыдущий период наше взаимодействие доказало свою эффективность», — приводит слова Кабулова РИА Новости.

    МИД РФ: Россия готова к взаимодействию с США по Афганистану

    Дипломат отметил, что российская сторона поддерживает контакт со спецпредставителем США Элис Уэллс, и у нее есть приглашение посетить Москву в любое удобное время. Кабулов напомнил также, что двери «московского формата» по Афганистану в 2017 году оставались открытыми для представителей Вашингтона.

    Напомним, в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и США могли бы объединить свои усилия в противостоянии наркотической и террористической угрозам в Афганистане. Он подчеркнул, что совместная работа была бы более эффективной.

    Неделю назад Пентагон заявил, что надеется на сотрудничество с Россией по Афганистану. Однако при этом Вашингтон требует от Кабула отказаться от российской военной техники в пользу американской. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал о том, что США принуждают Афганистан отказаться от 50 тысяч автоматов Калашникова, которые были переданы Кабулу в дар.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #афганистан #мид рф
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