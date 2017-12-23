Сноуден выпустил приложение, которое превратит любой смартфон в «шпионское устройство»

Москва, 23 декабря. Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден написал приложение для смартфона, которое позволяет повысить безопасность владельца устройства.

Приложение Haven постоянно фиксирует все происходящее вокруг, записывая на диктофон и видеокамеру. Также с помощью применения дополнительных возможностей акселерометра, можно получать информацию о проникновении в квартиру кого-либо. Кроме того, Haven предоставляет точные сведения о геоположении украденного телефона.

Главное преимущество программы в том, что получать информацию может только обладатель устройства.

В настоящее время тестовая версия Haven уже размещена в свободном доступе в Google Play, то есть доступна для всех обладателей смартфонов на Android.