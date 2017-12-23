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Сноуден выпустил приложение, которое превратит любой смартфон в «шпионское устройство»
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    Сноуден выпустил приложение, которое превратит любой смартфон в «шпионское устройство»

    12:03  23 Декабря 2017  /обновлено: 12:03  23 Декабря 2017
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    Сноуден выпустил приложение, которое превратит любой смартфон в «шпионское устройство»

    Москва, 23 декабря. Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден написал приложение для смартфона, которое позволяет повысить безопасность владельца устройства.

    Приложение Haven постоянно фиксирует все происходящее вокруг, записывая на диктофон и видеокамеру. Также с помощью применения дополнительных возможностей акселерометра, можно получать информацию о проникновении в квартиру кого-либо. Кроме того, Haven предоставляет точные сведения о геоположении украденного телефона. 

    Главное преимущество программы в том, что получать информацию может только обладатель устройства.

    В настоящее время тестовая версия Haven уже размещена в свободном доступе в Google Play, то есть доступна для всех обладателей смартфонов на Android.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #сноуден #приложение #андроид
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