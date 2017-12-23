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В МИД России рассказали о планах Кабула по запуску диалога с талибами
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    В МИД России рассказали о планах Кабула по запуску диалога с талибами

    12:02  23 Декабря 2017  /обновлено: 12:06  23 Декабря 2017
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    В МИД России рассказали о планах Кабула по запуску диалога с талибами

    Кабул, 23 декабря. Афганистан заявил о намерении подготовить «дорожную карту» по запуску мирного диалога с талибами (движение запрещено в России), посмотрим, что из этого выйдет на практике, но сам факт того, что власти стали проявлять гибкость в данном вопросе, можно считать позитивным. Об этом в субботу заявил специальный представитель президента России МИД РФ Замир Кабулов.

    В МИД России рассказали о планах Кабула по запуску диалога с талибами

    По его словам, официальный Кабул заявил о планах относительно начала мирного диалога с «Талибаном»1 (организация запрещена в России).

    «В любом случае отрадно, что Кабул начинает проявлять гибкость к вопросу запуска переговоров. Еще шесть месяцев назад мы слышали от некоторых официальных представителей Афганистана, что ни о каких переговорах с талибами не может быть и речи», — отметил дипломат. 

    В МИД России рассказали о планах Кабула по запуску диалога с талибами

    Кабулов считает, что призыв Афганистана можно расценивать как позитивный сигнал, однако не стоит гиперболизировать возможности российских каналов связи и рычагов влияния на талибов, передает «РИА Новости».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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    #кабул #афганистан #талибан #кабулов
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