Лаврентьев: США пока не сообщали о желании принять участие в конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи

Астана, 23 декабря. США пока не сообщали о желании принять участие в конгрессе национального диалога в Сирии, который пройдет в Сочи 29 и 30 января, однако российская сторона готова предоставить представителям Вашингтона такую возможность.

Об этом заявил в субботу спецпосланник президента РФ Александр Лаврентьев.

«США не изъявляют особого желания пока там присутствовать, но подумаем. Если от них поступит такое предложение — поприсутствовать там в качестве наблюдателя, — то мы готовы предоставить, наверное, такую возможность», — сообщил он РИА Новости.

Напомним, с предложением провести конгресс национального диалога Сирии в Сочи выступил президент РФ Владимир Путин. Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве не принес значимых результатов в связи с изначально не переговорной позицией сирийских оппозиционеров, которые выдвинули требование об отставке президента САР Башара Асада.

Ранее в субботу Лаврентьев сообщил, что на конгрессе в Сочи ждут всех, кто выступает за политическое урегулирование сирийского кризиса. При этом, как он отметил, ряд стран недовольны, что Москва взяла на себя роль лидера в вопросе урегулирования ситуации в Сирии и борьбе с террористами ИГ1 (запрещенная в РФ организация).

1 Организация запрещена на территории РФ.