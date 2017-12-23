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Лаврентьев: США пока не сообщали о желании принять участие в конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи
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    Лаврентьев: США пока не сообщали о желании принять участие в конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи

    11:50  23 Декабря 2017  /обновлено: 11:58  23 Декабря 2017
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    Лаврентьев: США пока не сообщали о желании принять участие в конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи

    Астана, 23 декабря. США пока не сообщали о желании принять участие в конгрессе национального диалога в Сирии, который пройдет в Сочи 29 и 30 января, однако российская сторона готова предоставить представителям Вашингтона такую возможность.

    Об этом заявил в субботу спецпосланник президента РФ Александр Лаврентьев.

    «США не изъявляют особого желания пока там присутствовать, но подумаем. Если от них поступит такое предложение — поприсутствовать там в качестве наблюдателя, — то мы готовы предоставить, наверное, такую возможность», — сообщил он РИА Новости.

    Напомним, с предложением провести конгресс национального диалога Сирии в Сочи выступил президент РФ Владимир Путин. Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве не принес значимых результатов в связи с изначально не переговорной позицией сирийских оппозиционеров, которые выдвинули требование об отставке президента САР Башара Асада.

    Ранее в субботу Лаврентьев сообщил, что на конгрессе в Сочи ждут всех, кто выступает за политическое урегулирование сирийского кризиса. При этом, как он отметил, ряд стран недовольны, что Москва взяла на себя роль лидера в вопросе урегулирования ситуации в Сирии и борьбе с террористами ИГ1 (запрещенная в РФ организация).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #лаврентьев #конгресс национального диалога
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