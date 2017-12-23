Сирия готовится взять Бейт-Джинн: ФАН публикует видео с передовых позиций 4-й танковой дивизии САА

Как сообщает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в сирийской правительственной армии, военное командование САА планирует уже на днях взять город Бейт-Джинн на юге провинции Дамаск. На видео, присланном им, запечатлено, как 4-ая танковая дивизия, действующая под руководством брата президента Сирии Махера Асада, обстреливает позиции боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» ракетными пусковыми установками.

Анклав вооруженных группировок радикальных исламистов, включая террористическую «Джебхат ан-Нусру»1 (запрещено в РФ), существовал в районе Западная Гута с 2013-го года. Однако за счет переброски сил с фронтов на востоке Сирии после военного разгрома территориальной группировки «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая группировка, запрещенная в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор, удалось активизировать полномасштабное наступление САА и «Национальных сил обороны» в «кармане» Бейт-Джинна.

15 декабря анклав был успешно рассечен на две части: западную — с населенными пунктами Бейт-Джинн и Мугр аль-Мир, и восточную — с населенными пунктами Бейт-Тима, Бейт-Сабер и Кафр-Хавр. Тогда 4-ой танковой дивизии САА удалось выйти на окраины города Мугр аль-Мир и зачистить ряд высот к северу от Бейт-Джинна.

После этого, правительственные войска продолжили развивать наступление, занимая ключевые высоты. Так, 17 декабря под контроль САА и «Национальных сил обороны» перешли холмы аль-Ахмара, аль-Мактула и Хазан. 20 декабря последовали сообщения об установлении правительственными силами огневого контроля над районом Бейт-Джинна и зачистке практически всех стратегических возвышенностей вокруг западной части анклава. А накануне стало известно, об освобождении района Аль-Хункарат, который, фактически, открыл путь для наступления на Бейт-Джинн с юго-восточного направления.

Когда боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» попали в окружение САА, сирийское военное командование предложило террористам капитулировать, однако те отказались, оставшись в ловушке в долине ниже контролируемых правительственными войсками высот.

Как отмечали военные эксперты, это решение боевиков могло быть связано с надеждой на помощь спецслужб Израиля, которые уже неоднократно оказывали «Хайят Тахрир аш-Шам» поддержку в этом районе, поставляя вооружение и оказывая медицинскую помощь раненным террористам.

1 Организация запрещена на территории РФ.