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Сирия новости 23 декабря 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в окрестностях авиабазы Абу Духур, ССА ввела комендантский час в поселении на западе Даръа
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    Сирия новости 23 декабря 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в окрестностях авиабазы Абу Духур, ССА ввела комендантский час в поселении на западе Даръа

    12:30  23 Декабря 2017
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    Сирия новости 23 декабря 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в окрестностях авиабазы Абу Духур, ССА ввела комендантский час в поселении на западе Даръа

    Сирия, 23 декабря. ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации «Джебхат ан-Нусры»1 в окрестностях авиабазы Абу Духур, ССА ввела комендантский час в поселении на западе Даръа, на северо-востоке Хамы продолжаются бои между «Тахрир аш-Шам» и ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА к аэродрому Абу Духур.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят «Ан-Нусре» в Дамаске, при поддержке ВКС РФ освобождают от боевиков «Ан-Нусры» территории Алеппо, Идлиба и Хамы.

    «Исламское государство»1: обстреливает САА в Дамаске, ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

    «Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Алеппо, Идлибе и Хаме.

    Сирийская свободная армия (ССА): готовится к атакам ИГ на западе провинции Даръа.

    Сирия новости 23 декабря 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в окрестностях авиабазы Абу Духур, ССА ввела комендантский час в поселении на западе Даръа

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 23 декабря 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в окрестностях авиабазы Абу Духур, ССА ввела комендантский час в поселении на западе Даръа

    В южном пригороде Дамаска зафиксированы единичные атаки расположений правительственных войск со стороны снайперов ИГИЛ1. Об этом сообщает в Twitter (@stfcgh95478) военный источник. Автор публикации отмечает, что обстрелы происходили в районе Аль-Тадамон.

    Ранее сообщалось, что на юго-западе провинции Дамаск продолжаются интенсивные бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Джебхат ан-Нусры». В эпицентре противостояния находятся города Мугр аль-Мир и Бейт Джинн. Силами армии САР от террористов «Тахрир аш-Шам» освобожден населенный пункт Ханакир.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 23 декабря 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в окрестностях авиабазы Абу Духур, ССА ввела комендантский час в поселении на западе Даръа

    ВКС РФ продолжают наносить удары по зонам дислокации боевиков «Джебхат ан-Нусры» в районе горы Аль-Хос на юге провинции Алеппо, передает местный Telegram-канал (@EMCnewscenter1). Под прикрытием российской авиации Сирийская арабская армия (САА) развивает наступление на опорные пункты исламистов в этой части региона. Ожесточенные боестолкновения между войсками Башара Асада и террористами коалиции «Тахрир аш-Шам» отмечаются в окрестностях населенных пунктов Ар-Рашидин и Хан Туман, а также к югу от Ханассера. Военные источники пишут, что радикалы удерживают позиции в поселении Хирбет-Хвиш, куда недавно было переброшено подкрепление из 300 боевиков.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 23 декабря 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в окрестностях авиабазы Абу Духур, ССА ввела комендантский час в поселении на западе Даръа

    Командование Сирийской свободной армии (ССА) ввело комендантский час в подконтрольном боевикам поселении Аль-Джабилия на западе провинции Даръа. Как пишет Smart News Agency, ссылаясь на источник в рядах ССА, данная мера была предпринята в связи с активизацией в этой части региона террористов группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», связанной с «Исламским государством». По данным информационного агентства, боевики «свободной армии» готовятся к наступлению со стороны радикальных исламистов. Комендантский час будет действовать в поселении в течение трех дней.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 23 декабря 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в окрестностях авиабазы Абу Духур, ССА ввела комендантский час в поселении на западе Даръа

    ВКС РФ проводят массированные атаки укрепрайонов террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях авиабазы Абу Духур на востоке провинции Идлиб. Об этом сообщает в своем аккаунте в Twitter (@ShahbaPress) информационное агентство Shahba Press. Напомним, российская авиация обеспечивает продвижение к стратегическому военному объекту, захваченному боевиками «Тахрир аш-Шам», бригад Сирийской арабской армии (САА). Также ВКС РФ атакуют позиции исламистов в районе города Абу Дали, к южным границам которого подошли солдаты правительственных войск. Ранее САА при поддержке российских летчиков зачистили от радикалов «Ан-Нусры» несколько высот, окружающих поселение.

    Провинция Хама

    Сирия новости 23 декабря 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в окрестностях авиабазы Абу Духур, ССА ввела комендантский час в поселении на западе Даръа

    ВКС России наносят удары по зонам дислокации радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» недалеко от города Аль-Латамина на севере провинции Хама. О боевых вылетах российской авиации пишет в своем микроблоге в Twitter (@ShahbaPress) один из местных источников. Военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1) передает также, что ВКС РФ атакуют опорные пункты террористов в районе Каср ибн Вардан в восточной части региона.

    На северо-востоке Хамы продолжаются ожесточенные бои между «Тахрир аш-Шам» и ИГИЛ. Ранее сообщалось, что в результате столкновений в районе холма Аль-Захбик исламисты «Джебхат ан-Нусры» нейтрализовали девять террористов ИГ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #саа #идлиб #даръа #сса #джебхат ан-нусра #тахрир аш-шам #абу духур
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