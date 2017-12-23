Минфин США внес в санкционный список две компании из РФ и четырех россиян

Вашингтон, 23 декабря. Министерство финансов Соединенных Штатов включило в санкционный лист еще четырех граждан Российской Федерации и две российские фирмы. Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства.

По данным ведомства, среди российских граждан, попавших в «черный» список, оказался бизнесмен Алимжан Тохтахунов.

Кроме этого, министерство финансов сделало уточнение относительно еще шести российских граждан, на которых распространяется ограничительное действие, пишет «Ньюинформ».

В американском ведомстве добавили, что действие ограничений также запрещает гражданам США совершать кредитно-финансовые операции с лицами и организациями, которые включены в список.

Также данный документ замораживает все денежные активы граждан, включенных в санкционный список, на территории Соединенных Штатов.