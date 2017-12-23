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Минфин США внес в санкционный список две компании из РФ и четырех россиян
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    Минфин США внес в санкционный список две компании из РФ и четырех россиян

    11:37  23 Декабря 2017  /обновлено: 11:37  23 Декабря 2017
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    Минфин США внес в санкционный список две компании из РФ и четырех россиян

    Вашингтон, 23 декабря. Министерство финансов Соединенных Штатов включило в санкционный лист еще четырех граждан Российской Федерации и две российские фирмы. Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства. 

    По данным ведомства, среди российских граждан, попавших в «черный» список, оказался бизнесмен Алимжан Тохтахунов. 

    Кроме этого, министерство финансов сделало уточнение относительно еще шести российских граждан, на которых распространяется ограничительное действие, пишет «Ньюинформ». 

    Минфин США внес в санкционный список две компании из РФ и четырех россиян

    В американском ведомстве добавили, что действие ограничений также запрещает гражданам США совершать кредитно-финансовые операции с лицами и организациями, которые включены в список.

    Также данный документ замораживает все денежные активы граждан, включенных в санкционный список, на территории Соединенных Штатов.

    Автор: Дана Балан
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    #санкции #россия #сша #минфин сша
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